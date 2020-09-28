İş adamı Caner Karaloğlu'nun 150 kişilik doğum günü partisi!

Sosyetik işadamı Caner Karaloğlu, Yeniköy'de kendisine ait olan villada 150 kişilik doğum günü partisi verdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden partiye; Şeyma Subaşı, model Şevval Şahin, şarkıcı Ayşe Özyılmazel gibi isimlerde yer aldı.

Geceye bir çok ünlü isimde katılırken en dikkat çeken ise partilerin aranan ismi Şeyma Subaşı oldu. Gecede geçtiğimiz günlerde verdiği doğum günü partileriyle gündem olan Şevval Şahin ve sevgilisi Marcus Aral da vardı.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden partiden gelen yüksek sesten rahatsız olan komşularhemen polisi aradı.

Ekiplerin geldiğini öğrenen Şevval Şahin ile Ayşe Özyılmazel partiden kaçtı. Evde kalanlar ise müziğin sesini kısıp camları kapattı.

Partide sabaha kadar eğlenen güzeller, maske ve mesafe kuralına uymazken geceye ilişkin sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunmadı.

Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus'un daha önce Boğaz'daki yalılarında düzenledikleri partide ise 10 kişi Corona'ya yakalanmıştı.