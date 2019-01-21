İş adamı Ener hakkında mütalaa

Gaziantep'te FETÖ'nün finans yapılanmasına ilişkin davada müteahhit Ahmet Selim Ener'in yargılandığı davada savcı mütalaa verdi.

Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanık Ener hakkında verdiği esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Amerika'da FETÖ elebaşı Gülen'i ziyaret ettiğini belirterek, sanığın örgütün düzenlediği yurt dışı gezilere katıldığını ifade etti.

Sanığın örgüt elebaşını ziyaret için Amerika'ya gittiğini kaydeden savcı, Ener'in sahibi olduğu şirketin örgütle irtibatlı olan birçok kurumla ticari ilişkilerinin bulunduğunu, örgütün düzenlediği 2013 Türkçe Olimpiyatları'na da sponsor olduğunu söyledi.

Derneğe para yardımı

Sanık Ener'in KHK ile kapatılan HÜRSİAD Derneğine üye olduğunu, örgüte ait toplantılara katılarak himmet ve bağış adı altında bu derneğe para yardımında bulunduğunu belirtti. Ayrıca sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını talep etti.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklarda dinlendi. Tanık R.C, sanığı iş dünyasından tanıdığını söyledi. Örgüt toplantılarına katılmadığını, bu nedenle sanığın da katılıp katılmadığını bilmediğini söyledi. Tanık M.C. ise, Ener'i inşaat malzemeleri alışverişi dolayısıyla tanıdığını ancak FETÖ ile ilgili herhangi bir toplantıya katılıp katılmadığını bilmediğini beyan etti.

"Örgüt ile Gaziantep'te ilk ilişki kesen benim"

Tutuksuz sanık Ahmet Selim Ener ise, Gaziantep'te FETÖ ile ilişkisini ilk kesenin kendisi olduğunu söyledi. Ener, tanıkların ifadeleri ile örgütle ilgisinin olmadığının ortaya çıktığını savunarak, " M.A.H'nin örgüt toplantılarına katıldığım yönündeki ifadelerinin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. 17-25 Aralık sürecinden sonra Cumhurbaşkanımızın örgütle ilişkimizi kesmemizi söylemesi üzerine Gaziantep'te ilişkiyi ilk kesenlerden biriyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti ise, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA