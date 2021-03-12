56 yaşındaki ünlü iş adamı Oğuz Satıcı geçirdiği kaza sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Kim olduğu ve hayatı merak edilen isim arama motorlarında araştırılıyor. Peki İş adamı Oğuz Satıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

OĞUZ SATICI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Satıcı, 27 Ocak 1965’te İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini Mahmutpaşa Ortaokulu’nda tamamlamasının ardından lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etti. İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik’te başladı. Bir yandan çalışırken öte yandan da Washington International University'de İşletme lisansını tamamladı. 1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi oldu. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi’ydi. 1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

2001-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu Üyeliği görevini yapmıştır. 2004-2008 yılları arasında Türkiye Yatırım Danışma Konsey Üyesi olmuştur. 2001-2008 yılları arasında ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı görevini icra etmiştir.

TİM Başkanlığını yaptığı dönemde Türkiye ihracatını artırmak için tüm dünyayı dolaştı. Oğuz Satıcı’nın TİM başkanlığı dönemimde Türkiye ihracatı tam yüzde 500 artarak 26 milyar dolardan 132 milyar dolara ulaştı. Oğuz Satıcı, aynı zamanda iki kız babasıdır.