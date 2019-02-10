İş adamı sobadan zehirlenerek öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinde ölü bulunan Beyşehirli işadamı İbrahim Akgül'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan 63 yaşındaki işadamı İbrahim Akgül, geldiği memleketi olan Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'ndeki sobalı olan evinde ölü bulundu. Kendisine ulaşılamayınca komşularının merak edip evine gittiği ve açık olan kapıdan içeri girmesiyle, uzandığı yatağında hareketsiz vaziyette bulunan Akgül'ün sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede hayatta olmadığı belirlendi. Ölümü şüpheli bulunarak Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akgül'ün yapılan ön otopside sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Uzun yıllar yurt dışında kalan ve Antalya'da ikamet eden Akgül'ün cenazesinin defnedilmesi için yurt dışındaki yakınlarının ilçeye gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA