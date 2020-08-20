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  3. İş adamına kanlı pusu! 2 kişi hayatını kaybetti

İş adamına kanlı pusu! 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. Bir iş adamı park halindeki cipinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayda iş adamı ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybetti.

İş adamına kanlı pusu! 2 kişi hayatını kaybetti 118

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi.