İş adamına kanlı pusu! 2 kişi hayatını kaybetti Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. Bir iş adamı park halindeki cipinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayda iş adamı ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybetti.

1 8 Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi.