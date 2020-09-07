İş adamına şantaj yaptığı iddia edilen gazeteci gözaltına alındı!

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Bir iş adamına şantaj yapıp rüşvet istediği iddia edilen gazeteci gözaltına alındı.

Bursa'da bir yerel gazetenin sahibi olan N.İ, İznik'te yaşayan iş adamı İ.S'yi arayıp ona ait bazı yapıların kaçak olduğunu belirterek haber yapmaması karşılığında 200 bin TListedi. Bunun üzerine iş adamı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. N.İ, seri numaralı alınmış paraları İ.S'den alırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan N.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.