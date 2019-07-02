İş Adamları ve Müstecirleri Koruma ve Yaşatma Derneğinden teşekkür ziyareti

Atatürk Üniversitesi İş Adamları ve Müstecirleri Koruma ve Yaşatma Derneği yöneticileri Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete hazır bulunan Başkan Basri Aksal ve dernek yöneticileri, Atatürk Üniversitesinin önemli paydaşları arasında yer alan İş Adamları ve Müstecirleri Koruma ve Yaşatma Derneğine verdiği destekten dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Güçlü yarınlara emin adımlarla ilerleyen kadim bir üniversitenin mensubu olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Aksal, Rektör Çomaklı'nın Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirdiği değişim rüzgârının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin kendisine bağlı tüm müstecirlerle sıkı bir bağ ve iş birliği içerisinde olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı ise, üniversiteyi kalkındırmak ve ailelerin emaneti olan öğrencilere daha iyi koşullar sunmak amacıyla el birliğiyle çalışmanın öneminden bahsetti.

Rektör Çomaklı'nın misafirperverliği dolayısıyla kendisine teşekkür eden dernek başkanı Aksal, Rektör Çomaklı'ya günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: İHA