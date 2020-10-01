İş adamlarının alacak verecek kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Beylikdüzü'nde bir restoranda aralarında alacak verecek davası olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavgada restoran çalışanları araya girse de kavgaya engel olamadı. o anlar ise restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.