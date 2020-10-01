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  3. İş adamlarının alacak verecek kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İş adamlarının alacak verecek kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Beylikdüzü'nde bir restoranda aralarında alacak verecek davası olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavgada restoran çalışanları araya girse de kavgaya engel olamadı. o anlar ise restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Beylikdüzü Marina’da bulunan bir restoranda yaşanan olayda aralarında ticari anlaşmazlık olan iş adamları arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Bir iş adamının silahla tehdit edilip ardından tekme ve yumruklarla dövüldüğü o kavgada restoran çalışanları da kavgaya karışanları ayırmakta güçlük çekti.

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01 Ekim 2020 Perşembe 09:59
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