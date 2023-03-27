İş arayan binlerce gence Adalet Bakanlığı'ndan müjde var! Bu kadrolara tam 18.305 personel alınacak: Başvuru tarihi ve şartları!

İş arayan binlerce gence Adalet Bakanlığı'ndan müjde var! Bu kadrolara tam 18.305 personel alınacak: Başvuru tarihi ve şartları! Adalet Bakanı Bezir Bozdağ, bu yıl içinde 18 bin 305 personel alacaklarını duyurdu. Adalet Bakanlığı tarafından bu yıl içinde çeşitli kadrolarda personel alınacağının müjdesi verildi. Konuya ilişkin konuşan Bekir Bozdağ'ın açıklamaları haberimizde olacak. İşte detaylar...

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İş arayan binlerce gence Adalet Bakanlığı'ndan müjde var! Bu kadrolara tam 18.305 personel alınacak: Başvuru tarihi ve şartları!

İş arayan binlerce gence Adalet Bakanlığı'ndan müjde var! Bu kadrolara tam 18.305 personel alınacak: Başvuru tarihi ve şartları! Adalet Bakanı Bezir Bozdağ, bu yıl içinde 18 bin 305 personel alacaklarını duyurdu. Adalet Bakanlığı tarafından bu yıl içinde çeşitli kadrolarda personel alınacağının müjdesi verildi. Konuya ilişkin konuşan Bekir Bozdağ'ın açıklamaları haberimizde olacak. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı

ADALET BAKANI TARİHİ PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanı 2023 yılında personel alımında rekor kıracak. Alım sayılarını açıklayan Adalet Bakanlığı 18 bin 305 kişi personel alacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamalarda Kahramanmaraş depremi nedeniyle üzgün olduğunu, çok sayıda personelini depremde görevlendirilmek üzere deprem bölgelerine gönderdiğini açıkladı. Bir çok personelinin gönüllü olarak başvurduğunu bu nedenle hakim, savcı, personel olarak yaklaşık 5 bin kişiyi görevlendirdiklerini açıkladı. İşte diğer ayrıntılar...

adliye

Açıklamalarına devam eden Bekir Bozdağ, deprem nedeniyle pek çok adli soruşturma başlatıldığını. soruşturmaların sürdüğünü, delillerin yok edilemeyeceğini ve bu nedenle de soruşturmaların hızlıca halledildiğini açıkladı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'na pek çok sayıda personel alınacağının müjdesi verildi. Bu yıl içinde 18 bin 305 kişi alım gerçekleştirilecek. 

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