İş arayan lise mezunları dikkat! Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor: KPSS'den 60 üstü alanlara duyuruldu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ilanı verdi. İlan kapsamında lise mezunları başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını 5 Nisan 2023 saat 23:59'a kadar yapabilirler. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…