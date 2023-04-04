İş arayan lise mezunları dikkat! Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor: KPSS'den 60 üstü alanlara duyuruldu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Temizlik işçisi alım şartları belli oldu. Uygun bulunan adaylar, 5 Nisan 2023 saat 23:59'a kadar e-Devlet “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Başvurusu” veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Orta öğretim (lise yada dengi okullar) kurumlarından mezun olması,
2022 KPSS sınavında KPSS-P94 puan türünden 60 puan ve üzeri alması,
Gerektiğinde vardiyalı çalışmaya uyum sağlaması,
Temizlik işlerini yapmaya devam etmesine engel olabilecek hastalık veya benzeri engellere sahip olmaması.