İş arayanlar ve İş verenler İş'te Pendik'te buluştu

Toplamda 60 firmadan yetkililerin ve iş arayan vatandaşların bir araya geldiği İş'te Pendik fuarı bu yıl 18.ncisini düzenledi. Dört yıldan beri süregelen İş’te Pendik Buluşmaları binlerce kişinin iş bulmasına yardımcı oldu.

Pendik Belediyesi ve İŞKUR ortaklığında dört yıldan bu yana devam eden fuarda bugüne kadar binlerce kişi iş sahibi oldu. Sahil alahına kurulan fuarda katılımcı altmış firma bünyesinde istihdam edilmek üzere yüzden fazla iş dalında başvuru topladı. İş aramak üzere katılım sağlayan vatandaşlar ise kendilerine ve niteliklerine uygun alanlarda başvurularını gerçekleştirdi.

Bu buluşmada önceki organizasyonlara ek olarak Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi ve AHİ Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD) üyeleri de iş arayanlara istihdam fırsatları sundu.

BU FUAR HERKES İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT SUNUYOR

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Vekili Sami Bayram, yaptığı açıklamada “Ülkemiz için işsizlik ne kadar sorunsa, doğru çalışan gücünün tespit edilememesi de o kadar sorundur. Pendik’te ticaret yapan ve istihdam sağlayan iş insanları olarak bizleri doğru iş gücüyle buluşturan bu organizasyonda paydaş olmak oldukça önemlidir.

Bu bağlamda Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin ve ekibine işbirliği fırsatı sunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum, dilerim ki hem iş verenler hem de iş arayanlar ziyadesiyle istifade etmiştir.” dedi.