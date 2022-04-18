İş arayanlara İŞKUR’dan müjdeli haber! 100 bin eleman alımı yapılacak

İŞKUR, işsizlere sevindiren haberi duyurdu. Türkiye geneli 100 bin iş ilanı açıldı. Özel sektörün yoğun eleman arayışı devam ediyor. Bu yıl 397 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayan İŞKUR, Türkiye genelinde 100 bin eleman aradığını duyurarak iş arayan vatandaşların sevinmelerine neden oldu.

Türkiye genelinde alımı yapılacak meslekler ve sayıları şöyle:

Beden işçisi (İnşaat, taşıma, temizlik) 19.443 kişi

Muhasebeci (Ön muhasebeci, meslek elemanı vs) 2503 kişi

Turizm ve otelcilik elemanı 1644

Şoför (Yük taşıma, tır, çekici) 1387

Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) 1213

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1107

CNC tezgah operatörü (Torna, freze) 1087

Paketleme işçisi 1049

Ambar/Depo görevlisi 845

Büro memuru (Genel) 765

Bulaşıkçı 665

Perakende satış elemanı (Gıda) 636

Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle, makine) 611

Akaryakıt satış elemanı 506

Elektrik teknisyeni 486

Servis komisi 472

Kaynakçı (oksijen ve elektrik) 434

Mutfak görevlisi 431

Düz dikiş makineci 366

Depo sevkiyat sorumlusu 358

İŞKUR ELEMAN ALIMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR’da kaydınız olması gerekiyor. Eğer kaydınız yoksa ilk olarak ‘esube.iskur. gov.tr’ adresi üzerinden ‘üye ol’ seçeneğini tıklayarak ve TC kimlik numaranız ile gerekli bilgileri yazarak kayıt olabilirsiniz. Devamında özgeçmiş sayfanızda yer alan ‘öğrenim bilgileri’ ile ‘meslek bilgileri’ alanlarını doldurmanız ve ‘kişisel bilgiler’ alanında yer alan ‘iş arama statüsü’ne tıklayarak iş arama statünüzü aktife almanız gerekmektedir.

İŞ ARAYANLAR İÇİN İLANLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özgeçmiş sayfanızı doldurduktan ve iş arama statünüzü aktife aldıktan sonra iş arayan sayfanızda ‘iş ilanları’ sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. ‘Bana uygun işler’ sekmesine tıkladığınızda ise sadece özgeçmiş sayfanızda yer alan bilgilerle eşleşen (kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi vb.) ilanlara ulaşabilirsiniz. İlgili ilanın üstüne tıkladığınızda ilana ilişkin detaylı bilgilerin (genel hususlar, özel şartlar, meslek, öğrenim ve kişisel özellikler vb.) yer aldığı ilan detayına ulaşabilirsiniz.

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