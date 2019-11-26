İş Bankası 25 bininci satranç sınıfını açtı

Türkiye Satranç Federasyonu'nun 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun yaygınlaşması için ülke çapında satranç sınıfları açmaya devam ediyor.

Satranç sınıflarının 25 binincisi, Ankara Yenimahalle'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında yaptırılan Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu'nda; Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Okul Müdürü Cevat Önal ile öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "İş Bankası, açtığı satranç sınıflarıyla ilköğretim okullarında çocukları satranç oynamaya teşvik etmeyi, öğretmenlerin dikkatini bu alana çekmeyi, olanakları sınırlı okullarda malzeme yetersizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bankanın desteği ile ülkemizde son yıllarda en fazla lisanslı oyuncuya sahip spor dalı haline gelen satrançta, turnuvalarda kazanılan toplam madalya sayısı 446'ya yükseldi" denildi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, eğitim ve sporu bir arada barındıran satrancın hem çocukların analitik düşünme, sorunlara farklı açılardan bakma ve çözüm bulma yetilerini geliştirdiğini hem de disiplin kazanmalarını ve zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağladığını vurguladı.

Bu faydalarını dikkate alarak, satrancı ülkemizde yaygın, kitlesel ve kolay erişilebilir hale getirmek amacıyla 2005 yılından itibaren Türkiye Satranç Federasyonu'na ana sponsor olarak destek verdiklerini belirten Bali, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla aynı yıl ilköğretim okullarında satrancın seçmeli ders olarak müfredata girmesi ile bu yöndeki desteklerinin pekiştiğini ifade etti.

Banka olarak, toplumsal gelişime katkı sağlamak üzere üstlendikleri tüm projeleri uzun dönemli ve yaygın bir şekilde planladıklarının altını çizen Bali, "14 yılı geride bıraktığımız TSF ile işbirliğimiz kapsamında, ülkemizin dört bir yanında açtığımız satranç sınıflarının 25 bine ulaşması bunun bir göstergesi. Çabalarımızın çocuklarımız nezdinde karşılık bulduğunu, uluslararası alanda göğsümüzü kabartan başarılara imza atıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Daha çok çocuğu satrançla buluşturacak olan desteğimizin, ülkemizin gelecek yıllarda bu spor dalında daha büyük başarılara imza atmasına vesile olacağına inanıyorum" dedi.

İş Bankası'nın desteği ile geleceğe daha güçlü ilerlediklerini ifade eden TSF Başkanı Gülkız Tulay da şöyle konuştu:

"Spor camiası ve satranç ailesi adına, İş Bankası'na 2005 yılından beri satranç sporuna verdiği destek ve emekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Satranç sporu, engel tanımayan bir spor dalı… Dolayısıyla birleştirici ve bütünleştirici bir özelliği var. Şampiyonalarımızda, turnuvalarımızda, olimpiyatlarımızda kocaman güçlü bir aile olarak mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki bizlerin yanında yol arkadaşlarımız, destek verenlerimiz, inananlarımız var. Bu konuda bize duyulan güven çok değerli. İş Bankası, 25 bininci satranç sınıfı açtı. Bu anlamlı günde hepimiz elbette çok mutlu ve gururluyuz. Satranç sayesinde birçok çocuğumuzun hayatına dokunduk. Ne mutlu ki bizler geleceğe daha da güçlenerek yürüyoruz. Birlikte daha nice başarılar elde edeceğiz. Satranç sınıfımız, hayırlı uğurlu olsun."

İş Bankası'nın 2005 yılında TSF'nin ana sponsorluğunu üstlenmesinin ardından, gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok sayıda başarılara imza atıldı. 2005'ten bu yana satranç alanında 24 dünya şampiyonluğu, 30 dünya ikinciliği, 38 dünya üçüncülüğü, 68 Avrupa şampiyonluğu, 67 Avrupa ikinciliği, 55 Avrupa üçüncülüğü elde edildi.

Uluslararası turnuvalarda kazanılan madalya sayısı 164 oldu. Yine aynı süreç içerisinde Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı 30 binden yaklaşık 925 bine, satranç antrenörü sayısı 2 binden yaklaşık 86 bin 900'e, satranç kulüplerinin sayısı ise 600'den 2 bin 121'e yükseldi. Unvanlı sporcu sayısı ise 182 oldu.

İş Bankası gerçekleştirdiği işbirlikleriyle satranç sınıflarını görme engelli okullar, ceza ve infaz kurumları ile sevgi evleri, çocuk evleri gibi yerlere de taşıdı. 2013 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi, Çocuk Evi, Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi vb. 305 birimde toplam 422 satranç sınıfı açıldı.

2016 yılında, Çocuk ve Gençlik Ceza ve İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevleri'ne, 31 kuruma satranç malzemesi desteği veren İş Bankası, 2018 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Türkiye genelinde bulunan 17 görme engelli okula satranç sınıfı açtı. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA