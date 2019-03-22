İş Bankası dünyada marka gücü sıralamasında ilk 10’da

Türkiye İş Bankası, dünyada marka gücü sıralamasında ilk 10 banka arasında yer alıyor.

Dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in yayımladığı "Banking 500 - 2019" raporunda, İş Bankası, "dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri" oldu.

"Marka gücü endeksi" marka sadakati, farklı paydaş grupları nezdinde marka algısı gibi kriterlerdeki performansı ölçüyor.

DHA