İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler kimdir? Kaç yaşında? Nereli? 

İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Sabri Gökmenler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

SABRİ GÖKMENLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Sabri Gökmenler, 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1991 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında aynı bölümde yüksek lisans programını tamamladı.

1991 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan 52 yaşındaki Gökmenler, 2000 yılından itibaren İş Bankası’nın iştiraki Softtech’te görev yaptıktan sonra 2008 yılında Bankanın Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Yönetimi Müdürü, Ekim 2012’de Bilgi Teknolojileri Müdürü oldu.