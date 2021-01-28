Türkiye İş Bankası'nın Yönetim Kurulu toplantısında, bankanın genel müdür yardımcılığı görevine bilgi teknolojileri müdürü Sabri Gökmenler ve kurumsal mimari müdürü Sezgin Lüle'nin getirilmesi kararı alındı. Bunun üzerine vatandaşlar arama motorlarında, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Sezgin Lüle hayatı sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZGİN LÜLE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | SEZGİN LÜLE HAYATI?

1976 yılında Trabzon’da doğan 45 yaşındaki Sezgin Lüle 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Organizasyon Müdürlüğü’nde Organizasyon ve Metot Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı, 1999 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı oldu.

2004 yılında University of Birminghan’da Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamladı. 2008-2011 yılları arasında Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı’nda Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yaptı. Lüle, Nisan 2017’de Kurumsal Mimari Müdürü oldu.