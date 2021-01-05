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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hakan Aran hayatı

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa iddiaları üzerine onun koltuğunu devralan Hakan Aran'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Hakan Aran kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hakan Aran hayatı

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa iddiaları gündeme bomba gibi düşmüşken yerine gelecek isim de belli oldu. Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın, Bali'nin yerine geleceği iddiaları, banka yetkililerinin açıklamalarıyla doğrulandı. Bunun üzerine internet kullanıcılarının arama motrlarında sıklıkla baktığı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hakan Aran hayatı sorularının cevabı haberimizde....

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ARAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında Hatay, Antakya’da doğan 52 yşaındaki Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hakan Aran hayatı

1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atanmıştır.

17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hakan Aran hayatı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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