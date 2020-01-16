İş Bankası, yurt dışında sermaye benzeri tahvil ihraç edecek
İSTANBUL (AA) - İş Bankası, sermaye benzeri tahvil ihracı için Morgan Stanley&Co. International plc'yi yetkilendirdi.İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD doları cinsinden Basel III uyumlu...
İSTANBUL (AA) - İş Bankası, sermaye benzeri tahvil ihracı için Morgan Stanley&Co. International plc'yi yetkilendirdi.
İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD doları cinsinden Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına yönelik Morgan Stanley & Co. International plc yetkilendirilmiştir." denildi.
Kaynak: AA
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