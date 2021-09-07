Geçtiğimiz günlerde ekrana gelmeye başlayan İş Bankası'nın yeni reklam filminde Zeki Müren'in canlandırılması tepkilere yol açtı. Biz de bunun üzerine İş Bankası Zeki Müren reklamında kim oynuyor? İş Bankası'nın Zeki Müren reklamına neden tepki gösterildi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

İŞ BANKASI ZEKİ MÜREN REKLAMINDA KİM OYNUYOR?

Maximum kartının yıl dönümüne özel bir reklam çeken İş Bankası'nın reklamında Zeki Müren’i Cem Yılmaz’ın Arif v 216 filminde de canlandıran Çağlar Çorumlu, canlandırdı.

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977 tarihinde Merzifon, Amasya'da doğdu. Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun olan Çağlar Çorumlu 2000 yılında Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu.

Eskişehir'de üniversite okurken okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katılan Çorumlu, oyunculuk yeteneğini bu kulüpte fark etti. Tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile üniversiteden sonra tiyatro eğitimi almak ve tiyatroya başlamak için İstanbul'a yerleşti.

Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu.

Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

İŞ BANKASI'NIN ZEKİ MÜREN REKLAMINA NEDEN TEPKİ GÖSTERİLDİ?

Maximum kart için İş Bankası’nın çekmiş olduğu 20. yıl reklam filmi, yayınlanmasının ardından sosyal medya üzerinden tepkiler gelmeye başladı. Birçok ünlü ismin eleştirdiği reklam filmi, şimdilerin en çok konuşulan konusu haline geldi. İş Bankası’nın Zeki Müren reklam filmi, Zeki Müren’in ticari bir işe karıştırılması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

İlk tepkiyi veren İzzet Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu reklam rahmetli Zeki Bey’in hatırasına saygısızlık haksızlık ediyor...” mesajını yayınladı. Ardından tepki gösteren Gazeteci Cengiz Semercioğlu ise “Zeki Müren'i mezarında ters çevirdiniz... Yaşasaydı bu reklam filminde oynatabilir miydiniz?” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş da tepki alan reklam filmi için, “İŞ BANKASI - Maximum Kart reklamı, Zeki Müren’in anısına karşı saygısızlıktır. İş Bankası bu saygısızlığı yapmaktan vazgeçmeli ve reklamı geri çekmelidir. Zeki Müren’i canlandıran Çağlar Çorumlu da bu saygısızlığa alet olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan İş Bankası'nın kendi web sitesinden yayımlanan mesajında “İş Bankası, Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri olan Zeki Müren'in hatırasına olan saygısını, sanatçının mirasını emanet ettiği, ülkemizin çok kıymetli kurumları Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı'na destek olarak gösteriyor” ifadeleri yer aldı.