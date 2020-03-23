İş Bankası'ndan anapara, faiz ve taksit ödemelerine öteleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası gibi önemli bankaların yanı sıra bu önlemleri alanların arasına Türkiye İş Bankası'da eklendi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada;

"Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

KOBİ’lerimizin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek" ifadelerine yer verildi.

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