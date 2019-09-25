İş Bankası'nın kişisel asistanı Maxi, WhatsApp'ta

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın, yapay zeka teknolojisine dayalı ve aynı zamanda doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, geçen senenin sonunda önce İşCep sonra Maximum Mobil’de müşterilerinin kullanıma sunuldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kısa sürede 4 milyon kullanıcı tarafından deneyimlenen Maxi, İş Bankası kanallarının dışında diğer iletişim araçları içerisinde de müşterilerin günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Diyalog bankacılığıyla ilgili temas noktalarını sürekli artıran ve bu alanda yatırımlarını devam ettiren İş Bankası, Google Asistan, Facebook Messenger uygulamalarından sonra şimdi de Maxi'yi WhatsApp uygulamasına entegre etti.

WhatsApp kullanan herkes, Maxi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşarak sorularına cevap alabiliyor, ihtiyaç duyduğu hizmet ve ürünler hakkında öğrenmek istediği tüm bilgilere hızlıca erişebiliyor. Kişisel asistan Maxi ile WhatsApp uygulaması üzerinden yazışabilmek için İş Bankası'nın 0850 724 0 724 numaralı iletişim numarasını telefon rehberine kaydetmek yeterli.

İş Bankası müşterisi olsun olmasın her WhatsApp kullanıcısı, Maxi ile dilediği zaman sohbete başlayabilir, en yakın Şube/Bankamatik sorgulama, mevduat getirisi hesaplama, kampanyalar, kredi hesaplama, kredi kartı bilgileri gibi 500'den fazla konu başlığıyla ilgili sorularına yanıt alabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, geleceğin bankacılığının yapay zeka teknolojileri ve doğal dil işleme yeteneğine sahip diyalog bankacılığı deneyimi üzerinden ilerleyeceğini öngördüklerini belirtti.

Sezen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankacılık altyapımızı teknolojik gelişmelerle birleştiriyor, teknolojiyi, günlük hayatının büyük bölümünü teknoloji ile iç içe geçiren müşterilerimizin yararına kullanmak için çalışıyor, tüm kanallardan kolay ve kesintisiz bir deneyim sunmak adına doğru tasarıma büyük önem veriyoruz. Yapay zeka alanında yaptığımız çalışmaların başında gelen Maxi, kısa bir süre içerisinde 4 milyon kullanıcıya ulaştı ve 15 milyonu aşkın soruya cevap verdi.

İşCep, Maximum Mobil, Facebook Messenger, Google Asistan’ın ardından WhatsApp uygulaması içerisinde de kullanıcılarla etkileşime başlayan Maxi, bankacılık işlemlerini hızlandırarak günlük hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yapay zekâ teknolojisi sayesinde birebir ve tamamen kişiye özel çözümler sunan hizmet deneyimi ile Maxi, bugünün mobil bankacılığı gibi yakın gelecekte en güçlü temas noktası haline gelecek. İlerleyen dönemlerde Maxi’yi ev ve araba asistanlarıyla da entegre etmeyi planlıyoruz."





Kaynak: AA