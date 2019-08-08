İş başvurusu incelikleri KO-MEK’te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra istihdama yönelik verdiği kurslarla birçok vatandaşın iş sahibi olmasına yardımcı oluyor.

KO-MEK, iş arayan vatandaşların mülakat tekniklerini geliştirip daha donanımlı öz geçmiş hazırlamalarını sağlamak için "Mülakat Teknikleri ve Öz Geçmiş Oluşturma" kursu açtı. Mülakat teknikleri ve öz geçmiş oluşturma kursu Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 09.00-12.30 saatleri arasında Yeni Mahalle Kurs Merkezi'nde veriliyor. 36 saatlik eğitimin ardından kursiyerler, aldıkları eğitimden sınava girecekler. Başarılı olan kursiyerler KO-MEK sertifikası almaya hak kazanacak.

Yeni bir iş arayan ama nasıl öz geçmiş oluşturacağını bilmeyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta mülakat teknikleri ve öz geçmiş hazırlama incelikleri anlatıldı. Kısa ama pratik bilgilerin verildiği kursta iş başvurusuna giderken hazırlanması gereken evraklar ve kılık kıyafetin yanı sıra iş başvurusunda sergilenmesi gereken beden dili hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: İHA