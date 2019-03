İş bulamayan iki üniversite mezunu kadının başarı hikayesi

Marmaris'te yaşayan girişimci Filiz Serin, iki çocuk sahibi olduğu için uzun süre işsiz kaldı. KOSGEB'ten aldığı destekle ilçenin ilk kitap kafesini açtı. Kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğini belirten Serin, "Kimse ben şunu okudum, sadece bu alanda bir şeyler yapabilirim diye düşünmesin, biz kadınlar her şeyi yapabiliriz" dedi.

Marmaris'te yaşayan Filiz Serin, gösterdiği girişimcilik örneğiyle örnek oluyor. İki çocuk annesi olduğu için uzun yıllar iş bulamayan Serin, KOSGEB'in düzenlemiş olduğu "Girişimcilik" eğitimlerine katıldı. KOSGEB'ten aldığı destekle, ilçedeki kitap kafe konseptiyle hizmet veren ilk kafeyi açtı. Eşinin de desteğini arkasına alan kadın girişimci şimdi hem çocuklarına hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınların her şeyi yapabilecek güçte olduğunu belirten Serin, "İki üniversite mezunu ve yılların muhasebecisi olmama rağmen, bir süre çocuklu olduğumdan dolayı iş bulamadım. Daha sonra ne yapabilirim diye düşündüğümde KOSGEB'den sertifika alarak, projeler üretmeye başladım. Böyle bir proje karşıma çıktı ve bu fırsatı kaçırmak istemedim, "yapabilirim" dedim. Konsept olarak kitap kafe olarak Marmaris'te ilk ve tekiz, bununla gurur duyuyoruz. Sadece tek kesimden insanlar ağırlamıyoruz. Mesela öğrenciler ders çalışmaya geliyor, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz, yeri geliyor hanımlar toplantılarını burada yapıyorlar. Yedinden yetmişe her kesimden misafirimiz var. Kimi çay içmeye geliyor, kimi kitap okumaya geliyor, kimi de kafa dinlemeye geliyor. Burada gördüğünüz masalar, kitaplıklar hazır getirilmiş değil. Her şeyi eşimle birlikte düşünerek kendimiz yaptık. İşsiz bir kadının olabileceğini düşünemiyorum. Tamam iş imkanları bazen kısıtlı olabiliyor. Biz kadınlar her şeyi yapabilecek güce sahibiz. Biz kadınlar bir şeyleri sıfırdan var edebiliriz diye düşünüyorum. Her kadının bir başarısı ve beceresinin var olduğunu düşünüyorum. Yani ben şunu okudum bunu yapabilirim diye düşünmesin kimse, biz kadınlar her şeyi yapabiliriz" dedi.

Kafenin müdavimi olan müşteriler ise Marmaris'e böyle bir işletme kazandırdığı için kadın girişimci Serin'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA