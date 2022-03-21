İş Etüdü Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İş Etüdü Memuru maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte İş Etüdü Memuru iş tanımı, aylık ortalama maaşları, İş Etüdü Memuru iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
İş Etüdü Memuru görev tanımı nedir, İş Etüdü Memuru ne iş yapar, İş Etüdü Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İş Etüdü Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
İş Etüdü Memuru Tanımı;
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İş Etüdü Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş Etüdü Memuru Maaşları
İş Etüdü Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İş Etüdü Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Etüdü Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3119.50
Meslek Adı :
İş Etüdü Memuru
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel
Meslek Mensupları Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
İş Etüdü Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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