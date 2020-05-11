'İş görür' raporuyla malulen emekli maaşı kesildi, yardım istiyor

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, felç geçirmesinin ardından malulen emekli edilen Kemal Top (53), yaklaşık 4 yıl aldığı aylığının, istenilen yeni sağlık kurulunda "iş görür raporu" verilmesi üzerine kesildi. Vücudunun sol tarafını kullanamadığını belirten Top, çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmediğine karar verilmesi nedeniyle maaşının kesildiğini, engeli nedeniyle de iş bulamadığı için yardıma muhtaç hale geldiğini söyledi.

Çayırova'nın Şekerpınar Mahallesi'nde oturan Kemal Top, 5 yıl önce iş yerinde fenalaştıktan sonra felç geçirdi. Vücudunun sol tarafını kullanamaz hale gelen Top, yüzde 62 engelli raporu verilerek, malulen emekli edildi. Yönetmelik gereği yeniden sağlık kuruluna giren Top'un, 2019 yılının Eylül ayında maaşı kesildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Top'un dilekçesine istinaden yaptığı açıklamada, maluliyet tespit işlemleri yönetmeliği çerçevesinde çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmediğine karar verilmesi nedeniyle ödenen aylığın durdurulduğunu belirtti.

'NASIL ÇALIŞACAĞIM?'

Yaklaşık 4 yıldır aldığı maaşının kesilmesiyle yardıma muhtaç hale geldiğini söyleyen Kemal Top, sol kolunu kullanamadığını, bu yönde karar alınmasına anlam veremediğini belirtti. Maaşını tekrar alabilmek için kurumlar arasında sürekli gidip geldiğini söyleyen Top, "2015'te felç geçirdim. 2016 yılında hastaneden çıktım. Malulen emekli olup 2019'a kadar maaşımı aldım. 2019'da bana SGK'dan bir kağıt geldi. SGK'nın tüzüğünde değişiklik olduğunu söylediler. SGK'ya gittim. Oradan bana bir kağıt verip hastaneye yolladılar. Rapor lazım olduğunu söylediler. Hastanede heyete girdim ve maaşım kesildi. Eylül ayında maaşımı almaya gidince bankadan maaşımın yatmadığı söylendi. Aynı gün SGK'ya gittiğimde hastanenin raporu doğrultusunda kesildiğini söylediler" dedi.

Çalışmasının zor olduğunu, sorununun çözümünü isteyen Kemal Top, "'İş görür raporu" vermişler bana. Nasıl çalışacağım? İş veren yok. O günden beri evde oturuyorum. Engelliyim, bana kimse iş vermiyor. Nerede çalışacağım? Sol kolum, sol bacağım tutmuyor. Sol kolum hiç tutmuyor, parmaklarım çalışmıyor. Şimdi Ankara'ya rapor gönderdik. Onun sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA