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  3. İş görüşmesine giden kişi sokakta dehşeti yaşadı!

İş görüşmesine giden kişi sokakta dehşeti yaşadı!

Bahçelievler’de yabancı uyruklu Muhammed Tacettin Salwan, iş başvurusu için gittiği tekstil atölyesinde 'yan baktın' kavgası yüzünden sokak ortasında bıçaklanarak öldürdü. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken polisin yaptığı inceleme sonucunda olayının şüphelisi Mustafa A.’yı kıskıvrak yakaladı.

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19 Kasım 2020 Perşembe 17:44
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