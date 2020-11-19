İş görüşmesine giden kişi sokakta dehşeti yaşadı!
Bahçelievler’de yabancı uyruklu Muhammed Tacettin Salwan, iş başvurusu için gittiği tekstil atölyesinde 'yan baktın' kavgası yüzünden sokak ortasında bıçaklanarak öldürdü. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken polisin yaptığı inceleme sonucunda olayının şüphelisi Mustafa A.’yı kıskıvrak yakaladı.
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19 Kasım 2020 Perşembe 17:44
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