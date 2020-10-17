İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olan 43 yaşındaki Tuncay Çelik, iş görüşmesine gelen 27 yaşındaki Gökhan A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası kaçan Gökhan A., yakalanarak gözaltına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Soma'da özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, iddiaya göre, iş başvurusu yapan Gökhan A. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A., yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan Gökhan A., polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.