İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdüDiyarbakır'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralıTrabzonspor - Başakşehir maçı CANLI İZLEManchester City Arsenal maçı CANLI İZLEArminia Bielefeld Bayern Münih maçı CANLI İZLEInter Milan maçı CANLI İZLE17 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu?Damla Ersubaşı kimdir? Kaç yaşında? Hangi rolleri aldı?Merseyside derbisinde Everton ve Liverpool yenişemedi: 2-2Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezerv miktarını açıkladı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü

İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü

Manisa'nın Soma ilçesinde 27 yaşındaki şahıs, iş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü

 Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olan 43 yaşındaki Tuncay Çelik, iş görüşmesine gelen 27 yaşındaki Gökhan A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası kaçan  Gökhan A., yakalanarak gözaltına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Soma'da özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, iddiaya göre, iş başvurusu yapan Gökhan A. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A., yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan Gökhan A., polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT