İş insanı Cevat Sadrettin Önalan hayatını kaybetti! Arkadaşının düğününde oynarken bir anda piste yığıldı... Erzurumlu iş insanı Cevat Sadrettin Önalan arkadaşının düğününde oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Yüzlerce davetlinin gözü önünde yere yığışan Önalan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Bir süre önce Bursa'ya taşınan 43 yaşındaki Erzurumlu iş insanı Cevat Sadrettin Önalan bir önceki akşam yakın arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katıldı. Düğünde arkadaşlarıyla eğlenen Önalan pistin ortasında bir anda yere yığıldı. Davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Aort damarının yırtıldığı belirlendi. Hastanede doktorların 45 dakika boyunca müdahalede bulunduğu Önalan hayata döndürülemedi. Hayatını kaybeden 3 çocuk babasının cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirildi. Yakutiye ilçesinde Narmanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye yakınlarıyla birlikte çok sayıda Erzurumlu katıldı. Öte yandan Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı ise düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Gülistan Başköy Eğitim Editörü erzurumbursaiş insanı