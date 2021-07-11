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  3. İş insanı Cevat Sadrettin Önalan hayatını kaybetti! Arkadaşının düğününde oynarken bir anda piste yığıldı...

İş insanı Cevat Sadrettin Önalan hayatını kaybetti! Arkadaşının düğününde oynarken bir anda piste yığıldı...

Erzurumlu iş insanı Cevat Sadrettin Önalan arkadaşının düğününde oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Yüzlerce davetlinin gözü önünde yere yığışan Önalan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İş insanı Cevat Sadrettin Önalan hayatını kaybetti! Arkadaşının düğününde oynarken bir anda piste yığıldı...

Bir süre önce Bursa'ya taşınan 43 yaşındaki Erzurumlu iş insanı Cevat Sadrettin Önalan bir önceki akşam yakın arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katıldı.

Düğünde arkadaşlarıyla eğlenen Önalan pistin ortasında bir anda yere yığıldı. Davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan  Aort damarının yırtıldığı belirlendi.

İş insanı Cevat Sadrettin Önalan hayatını kaybetti! Arkadaşının düğününde oynarken bir anda piste yığıldı...

Hastanede doktorların 45 dakika boyunca müdahalede bulunduğu Önalan hayata döndürülemedi. Hayatını kaybeden 3 çocuk babasının cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirildi.

İş insanı Cevat Sadrettin Önalan hayatını kaybetti! Arkadaşının düğününde oynarken bir anda piste yığıldı...

Yakutiye ilçesinde Narmanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye yakınlarıyla birlikte çok sayıda Erzurumlu katıldı.

İş insanı Cevat Sadrettin Önalan hayatını kaybetti! Arkadaşının düğününde oynarken bir anda piste yığıldı...

Öte yandan Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı ise düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. 

İş insanı Cevat Sadrettin Önalan hayatını kaybetti! Arkadaşının düğününde oynarken bir anda piste yığıldı...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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