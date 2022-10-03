İş insanı Erkan Gül başarıdan başarıya koşuyor! Asist Bilgi Teknolojileri MWC Las Vegas 2022’ye damga vurdu!

Pendikli sevilen iş insanı Erkan Gül'ün CEO’luğunu yaptığı Asist Bilgi Teknolojileri'nin B-Contract ürünü, Mobil Dünya Kongresine damga vurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İş insanı Erkan Gül başarıdan başarıya koşuyor! Asist Bilgi Teknolojileri MWC Las Vegas 2022’ye damga vurdu!

Dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress/MWC), dünya çapında yüzlerce teknoloji odaklı şirketin ve binlerce iş profesyonelinin katılımıyla 28-30 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirildi.

Toplumun teknoloji ile ilişkisini belirleyecek tartışmalara ve yakın gelecekte yaşamın sınırlarını yeniden çizecek son teknoloji demolarına ev sahipliği yapan MWC Las Vegas’ta bu yıl Asist Bilgi Teknolojileri adlı Türk teknoloji şirketinin standı büyük ilgi gördü.

Asist BT’nin, tamamen Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen Blockchain tabanlı oylama sistemi B-Contract, dijital dönüşüm liderlerinin ve farklı sektörlerden şirket profesyonelleri ile kamu kuruluşu yöneticilerinin ilgisiyle karşılandı.

İş insanı Erkan Gül başarıdan başarıya koşuyor! Asist Bilgi Teknolojileri MWC Las Vegas 2022’ye damga vurdu!

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ BİLİŞİM ŞİRKETLERİ ARASINDA

Geliştirdiği yerli ve milli teknolojik çözümlerle Türkiye’nin en önemli bilişim şirketleri arasında yer alan Asist BT, MWC Las Vegas çıkartmasıyla dünyaya açıldı. Türkiye’de 2 binden fazla kurumsal müşterisine sunduğu teknoloji çözümlerini fuardaki standında ziyaretçilere anlatan Asist BT yöneticileri, dünyanın dört bir yanından yüzlerce profesyonelin özel ilgisiyle karşılandı.

İş insanı Erkan Gül başarıdan başarıya koşuyor! Asist Bilgi Teknolojileri MWC Las Vegas 2022’ye damga vurdu!

"PROFESYONELLERİNİN NEREDEYSE TAMAMI, BİLGİ VE İLETİŞİM TALEBİNDE BULUNDULAR"

28-30 Eylül tarihlerinde MWC Las Vegas’taki stantlarında, üst düzey şirket yöneticileriyle görüşmelerde bulunan Asist Bilgi Teknolojileri CEO’su Erkan Gül, karşılaştıkları ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu etkinlik için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Gül, özellikle B-Contract ürünlerinin dünyaya lansmanını çok önemsediklerini söyledi ifade ederek şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan MWC’de stant kurarak çözümlerimizi anlatmak, bizim için çok değerli bir fırsattı ve bunu en iyi biçimde değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Standımızı ziyaret eden iş profesyonellerinin neredeyse tamamı, Blockchain teknolojisi üzerinde, tamamen Türk işgücüyle geliştirdiğimiz B-Contract ürünümüzle yakından ilgilenerek kapsamlı bilgi ve iletişim talebinde bulundular. Bu gördüğümüz ilgi, ortaya koyduğumuz ürünün doğruluğundan ve gücünden bir kez daha emin olmamızı sağladı.”

İş insanı Erkan Gül başarıdan başarıya koşuyor! Asist Bilgi Teknolojileri MWC Las Vegas 2022’ye damga vurdu!

OBJEKTİF OLMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Blockchain altyapısını kullanan, tamamen doğru ve objektif bir anket uygulaması olarak dikkat çeken B-Contract’ın sahip olduğu Blockchain kimliği sayesinde kişisel veriler daima güvende tutuluyor. Blockchain teknolojisinin sağladığı, tek bir verinin tüm kaynaklara yayılması prensibiyle B-Contract, her anlamda güvenliği en üst sıraya koymuş oluyor.

Asist BT’nin tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiği B-Contract’a girilen veriler, Blockchain ağına katılan tüm kaynaklarda yer alıyor ve bu sistem üzerinden oy kullanıldığında sisteme girilen verinin kime ait olduğu dışarıdan görülemiyor.

Sunduğu 360 derece güvenlikle %100 doğruluk sağlarken, “Blockchain ID” özelliği sayesinde de katılımcılar tercihlerinin görünmesi gibi bir endişe taşımıyor. Katılımcıların fikir ve görüşlerini açıkça uygulamaya yansıtabildiğini söyleyen Asist Bilgi Teknolojileri CEO’su Erkan Gül, “B-Contract ile sunduğumuz güvenlik ortamı hem oylamayı yaptıranlar, hem de katılımcılar için tam bir güven sağlıyor. Katılımcılar hiçbir endişe taşımadan özgürce görüşlerini aktarabildiği için doğruluğu yüksek, objektif araştırmalar yapmak mümkün oluyor.” dedi.

İş insanı Erkan Gül başarıdan başarıya koşuyor! Asist Bilgi Teknolojileri MWC Las Vegas 2022’ye damga vurdu!

"SAVUNMA MEKANİZMASI ÇOK HIZLI VE GÜÇLÜ BİR SİSTEM KURDUK"

Güvenlik katmanlarından birini oluşturan çoklu şifreleme sistemi ile olası bir saldırı durumunda tüm kaynakların hatayı anında tespit ederek saldırıyı önlediğini söyleyen Gül, “Bunu, tıpkı insan vücudundaki antikorlar gibi düşünebiliriz. Savunma mekanizması çok hızlı ve güçlü bir sistem kurduk. Ayrıca veriyi tek bir merkezde toplamak yerine, herkeste toplanan verilerin her zaman eş zamanlı çalışmasını ve %100’lük bir oranla doğru sonuç vermesini sağladık. Bu veriler asla değiştirilemez ve manipüle edilemez.” dedi.

İş insanı Erkan Gül başarıdan başarıya koşuyor! Asist Bilgi Teknolojileri MWC Las Vegas 2022’ye damga vurdu!İş insanı Erkan Gül başarıdan başarıya koşuyor! Asist Bilgi Teknolojileri MWC Las Vegas 2022’ye damga vurdu!İş insanı Erkan Gül başarıdan başarıya koşuyor! Asist Bilgi Teknolojileri MWC Las Vegas 2022’ye damga vurdu!

SADE VE PRATİK ARAYÜZÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Sade ve pratik ara yüzüyle kolay kullanım sunan B-Contract, kullanıcıların pek çok cihaz türü üzerinden birkaç tıklamayla anketlere katılmalarını sağlıyor. Bu sayede zaman ve maliyet kaybının da önüne geçilmiş oluyor. Sonuçların anında görüntülenebilmesi de sistemin bir başka avantajı.
Tüm sistemin yapay zeka yazılımıyla yönetilmesi, insan faktöründen kaynaklı hataların da önüne geçmeyi mümkün kılıyor. B-Contract’ı kurumlar ve şirketler her tür araştırmaları için kolayca kullanabiliyor. Detaylı bilgi ve iletişim için AsistBT.com.tr adresi kullanılabiliyor.

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