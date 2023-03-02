İş kanuna göre maaş ödeme zamanı ve süresi nedir? Özel sektörde maaş ayın kaçında yatar?

Milyonlarca maaşlı çalışan vatandaş her ay maaşlarını düzenli olarak alabilmek için işverenleri tarafından hesaplarına ödemeler gerçekleştirilmektedir. Maaşlı çalışan vatandaşalar ise iş kanuna göre maaş ödeme zamanı ve süresi nedir? Özel sektörde maaş ayın kaçında yatar? gibi soruları merak etmekte. İşte bu soruların cevabı ise haberimizde....

İŞ KANUNA GÖRE MAAŞ ÖDEME ZAMANI VE SÜRESİ NEDİR?

Çalışanların maaş ödemeleri, 4857 Sayılı İş Kanunu ile göre korunma altına alınmıştır. İşverenler, çalışanların maaşlarını her 30 günde bir ödemek zorundadır. Maaş ödeme sıklığı en fazla 1 ay, en az 1 hafta şeklinde iş sözleşmesinde belirlendiği gibi uygulanır. Maaş ödemelerinin gecikme süresi en fazla 20 gündür. Çalışmaya başladığı tarihten ayın 14'üne (dahil) kadar maaşını çalışıp hak eder. Göreve başladığı tarihten sonra aybaşında (15'inde) maaşı peşin ödenir. (657 S. DMK-Madde 164) (Ücretsiz izin dönüşü göreve başlayan personel için de aynı işlem uygulanır.) peşin maaş ve 14 günlük kısıt maaş hak eder.

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ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ AYIN KAÇINDA YATAR?

İşçilerin maaş ödemeleri, yasalarda koruma altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu, maaşlı çalışanların her 30 günde bir ödenmelerinin gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunu belirtir. Bu süre sözleşmeyle değiştirilerek 1 aydan 1 haftaya kadar düşürülebilirse de, maaş ödemeleri için 1 aydan uzun süre belirlenemeyecektir.