İş kazalarına önlem! Kars’ta belediye personeline mesleki yeterlilik belgesi

9 Nisan 2021 tarihinde 31449 sayı ile yayınlanan tebliğe göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmakta olan personellere, kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliği belirtilen meslek dallarında, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre; "meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz" hükmü gereğince Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Belediye Başkanlığı'nda çalışmakta olan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki personellere mesleki yeterlilik belgesi almaları hususunda yapılan protokoller kapsamında sınavlar yapılıyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Personellerimiz için hayati önem taşıyan ve olası kazalarda kendilerine kalkan olacak bu uygulamayı Kars Belediye Başkanlığımızca hayata geçirmiş bulunuyoruz. Çalışan tüm personellerimizin mesleklerinde yeterli kişiler olmaları şehrimize daha iyi hizmet etmeleri noktasında önem arz ettiğinin bilincinde olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Öte yandan belediye personelleri düzenlenen sınavlar sonrasında mesleki yeterlilik belgelerini alacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı