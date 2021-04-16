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  3. İş kazası can aldı! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İş kazası can aldı! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan iş kazasında çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Emre Sançar'ın, 6'ncı katta dengesini kaybederek zemine düştüğü ifade edildi.

İş kazası can aldı! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, Şahincili Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Emre Sançar, 6'ncı katta dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Sançar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emre Sançar, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İş kazası can aldı! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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