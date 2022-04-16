İş Kıyafetleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İş Kıyafetleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, İş Kıyafetleri Satış Elemanı ne iş yapar, İş Kıyafetleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İş Kıyafetleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş Kıyafetleri Satış Elemanı Tanımı;

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İş Kıyafetleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş Kıyafetleri Satış Elemanı Maaşları

İş Kıyafetleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İş Kıyafetleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Kıyafetleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.34

Meslek Adı :

İş Kıyafetleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş kıyafetleri ve aksesuarları satışı yapılan işyerlerinde her türlü iş kıyafetlerinin müşterilere tanıtımını ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İş Kıyafetleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen kıyafetleri teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımak, fazlasını depoya kaldırmak,

b) Satışa sunulacak kıyafetleri etiketlemek, reyonlara ve vitrinlere yerleştirmek, vitrin düzenlemesi yapmak, fiyatlar değiştiğinde etiketleri güncellemek,

c) Müşterilere karşılamak, almak istedikleri iş kıyafetlerini göstermek ve bu ürünlerle ilgili bilgi vermek, alternatif ürünler sunmak,

d) Müşterinin ürün seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak, bedenlerine, numaralarına uygun ürünleri denemelerine yardımcı olmak,

e) Satışı yapılan ürünleri paketlemek ve müşteriye teslim etmek, gerektiğinde ücretini almak, satış fişi düzenlemek, müşteriye vermek,

f) Toptan satışlarda istenen iş giysileri ile ilgili siparişleri almak, bunları hazırlamak, müşterilere teslim etmek,

g) Toptan satışlarda stokta olmayan ürünlerin siparişini vermek, gelen ürünlerin müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

h) Satışı yapılan giysilerde tadilat gerekiyorsa, ölçü almak ve tadilatın yapılmasını sağlamak,

i) Satışı yapılan ürünlerin stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek yada sipariş verilmesi için ilgililere bilgi vermek,

j) Satışı yapılan ürünlerin kullanımları, temizleme, ütüleme ve saklama koşulları hakkında müşterilere bilgiler vermek,

k) Müşterilerin satın aldıkları iş giysileri ile ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

l) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

m) Hatalı ürünleri ayırmak, hatalı olduğu için iadesi gelen ürünlerle beraber ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,

n) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordinel

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