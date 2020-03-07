İş klubü ideri Aral “Kendini tanıyarak meslek seçmek önemli”

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü tarafından İşkur İş Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Etkin İş Başvurusu Nasıl ve Hangi Kanallar Aracılığı ile Yapılır!" başlıklı uygulamalı eğitim, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte İş ve Meslek Danışmanı ve İş Kulübü Lideri Eren Aral, uygun meslek seçimi ve seçilen meslek için nasıl iş başvurusu yapılacağıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bireylerin kendilerini tanıyarak meslek seçmelerinin önemine dikkat çeken Eren Aral, "Birey kendini tanımadan bir işe başlarsa o iş ona uygun olup olmadığına bakmadığı için işten ayrıldığında tekrar en başa dönecek, vakit kaybedecektir. Uygun meslek seçimi için kendini tanımak, meslekleri tanımak, mesleki eğitim yerleri hakkında bilgiler almak, edindiği bilgileri değerlendirmek, karar verdiği mesleğe uygun eğitim almak çok önemlidir." şeklinde konuştu.

Doğru meslek seçiminin insan hayatını doğrudan etkilediğini belirten davetli konuşmacı, "Seçtiğimiz meslek için işverenlere kendimizi doğru ifade edebilmemiz, o işe uygun olduğumuzu, işi istediğimizi göstermemiz gerekir. Kendimizi anlattığımız CV'mizi de doğru bir şekilde yazmalıyız. Özgeçmişler özellikle iş başvurularında kullanılan, işverene veya insan kaynakları departmanına adayın kim olduğunu tanıtan dokümanlardır." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA