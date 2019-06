İş-Kur’dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) Sivas İl Müdürlüğü, Sivas'ta engelli ve eski hükümlülerin kendi işyerini kurmalarına yönelik hibe desteği verdi.

Bu kapsamda İŞ-KUR İl Müdürlüğü konferans salonunda hibe desteği protokol töreni düzenlendi. 3 projenin Hibe Desteği programına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Beşir Köksal ve engelli dernekleri temsilcileri ve hibe alan vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan Başkanlığında Ocak ayında toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun uygun görüşüyle ilgili Komisyona gönderilen "Engellilerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik" projelerden Fahri Boztepe'ye ait Çağrı Merkezi projesi 50 bin TL, Kemal Arslan'a ait Süt İneği Yetiştiriciliği projesi 44 bin TL, Mustafa Utar'a ait Mobilya Atölyesi projesi ise 50 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

İŞ-KUR İl Müdürü Canpolat, hibe programları çerçevesinde 3 kişiye toplam 144 bin TL hibe verildiğini söyledi. Hibelerin yılda iki kez verildiğini hatırlatan Canpolat, "İş sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız, devletimizin bu tür destekleyici programlarıyla yeniden hayata atılıyor" dedi.

Vali Salih Ayhan ise, "İlimizde her alanda istihdamın artırılması için çalışmalar devam etmektedir. Her kurum kendi iş kapasitesini artırarak, maksimum seviyede katma değer oluşturacak işlere imza atması gerekmektedir. İş Kur İl Müdürlüğümüz, dinamik bir kurum yapısına sahip. Her gelen talebi titizlikle, hassasiyetle dikkate alarak çalışmalar yapmaktadır. Bizim için en anlamlı olan istihdam odaklı toplantılara ve programlara katılmaktır. Bu örnek projeleri artırarak Sivas'ta dezavantajlı sosyal yapılara yönelik devletimizin hassasiyet gösterdiği alanları destekleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hibe alan vatandaşlarımıza bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hibe alanlara hediye çekleri takdim edildi.

Kaynak: İHA