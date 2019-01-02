İş kuyruğundakiler merdivenlere sığmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kadrolara yerleşmek isteyen adaylar, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde çeşitli alanlarda 6 bin 409 işçinin alınacağı duyurusu, iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin İŞKUR'a akın etmesine neden oldu. 4 Ocak olarak duyurulan son başvuru tarihi geciktirmek istemeyen adaylar, Sivas'ta İŞKUR İl Müdürlüğü binasında uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk 4. kattan zemin kata kadar uzandı. Başvurular arasından 46 kişinin yapılacak kura ve mülakatlar sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'ta işe alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA