İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı Maaşları

İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 7450_TL'dir. En düşük İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı maaşı 6150_TL, En yüksek ise 8750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.47

Meslek Adı :

İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş makinelerinin elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve onarımını, belirli bir sürede, kendi başına yapabilecek nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Marş sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

b) Şarj sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

c) Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

d) Güvenlik ve konfor sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

e) Aydınlatma ve uyarı sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

f) Anahtarlama elemanlarını elektronik devrelerde kullanmak,

g) İşlemsel yükselteçleri elektronik devrelerde kullanmak,

h) Lojik devreleri kurmak,

i) Elektrik ve elektronik sistemlerde arızaları gidermek,

j) Arıza ve bakım arşivi oluşturmak,

k) Mikrobilgisayar ile kumanda yapmak,

l) PLC ile kumanda yapmak,

m) Kumanda sisteminin ayarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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