İş Makineleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İş Makineleri Teknikeri görev tanımı nedir, İş Makineleri Teknikeri ne iş yapar, İş Makineleri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İş Makineleri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş Makineleri Teknikeri Tanımı;

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İş Makineleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş Makineleri Teknikeri Maaşları

İş Makineleri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İş Makineleri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Makineleri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.15

Meslek Adı :

İş Makineleri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Makine mühendisinin gözetimi ve denetimi altında iş makineleri (vinç, kepçe, greyder, ekskavatör vb.) ve motorlu araçların, montajı, bakımı ve onarımı konularında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İş Makineleri Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine ya da otomotiv mühendisleri tarafından tasarlanan her türlü iş makinesinin teknik resmini çizmek,

b) Bilgisayardan yararlanarak iş makinelerinin üretim projesini hazırlamak,

c) İlgili atölye ve şantiyelerdeki iş makinelerinin arızasını bulma ve giderilmesini, test edilmesini, bakım ve onarım işlemlerini yapmak,

d) İlgili atölye ve şantiyelerdeki vasıflı elemanları sevk ve idare etmek,

e) İş makinelerinin teknik gelişmelerini takip ederek vasıflı elemanları (ustabaşı, operatör vb.) gelişen makinelere adapte etmek ve iş güvenliği eğitimi vermek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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