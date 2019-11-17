İş makinesinin üzerinden geçtiği kadın 31 gün sonra öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iş makinesinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanarak hastanede tedaviye alınan Ümmühani Şen (85), 31 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Alanya'ya bağlı Elikesik Mahallesi'nde 15 Ekim'de meydana gelen kazada, diyaliz hastası Ümmühani Şen, özel hastaneye ait diyaliz servis aracıyla iddiaya göre evinin önü yerine yol kenarında indirildi. Ümmühani Şen, dinlenmek için yol kenarına oturduğu sırada bölgede yol yapım çalışmaları yapan iş makinesi operatörü geri manevra yaparken, Ümmühani Şen'i fark etmedi. İş makinesinin üzerinden geçtiği yaşlı kadın ağır yaralandı.

Durumun fark edilmesi üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ümmühani Şen, Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Önce sol bacağı kesilen, bir süre sonra sağ ayağı da kangren olan Ümmühani Şen, tedavi gördüğü hastanede 14 Kasım gecesi yaşamını yitirdi. Savcılık incelemesi ve Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Ümmühani Şen'in cenazesi dün Elikesik Mahallesi'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA