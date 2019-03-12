İş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
ÇORUM'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan A.E.C., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
ÇORUM'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan A.E.C., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Çakır köyü İkikaya mevkiinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, A.E.C.'yi iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. A.E.C. gözaltına alınırken, iş makinesine el konuldu.
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DHA
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