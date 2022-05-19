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İş vaadiyle yanlarına aldıkları genç kızı geneleve sattılar! Mahkemenin verdiği ceza ağır oldu

Hindistan'da 17 yaşındaki kız çocuğunu geneleve sattıkları belirlenen Bangladeşli çift, çıkarıldığı mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.

İş vaadiyle yanlarına aldıkları genç kızı geneleve sattılar! Mahkemenin verdiği ceza ağır oldu

İddiaya göre Hindistan'ın Hulna semtinde meydana geldi. Burada yaşayan Bangladeşli Shahin Sheikh ve Asma Begum çifti, iş vaadiyle Ekim 2009 yılında ailesinin yanından aldıkları genç kıza dehşet dolu bir hayat yaşattı.

İş vaadiyle yanlarına aldıkları genç kızı geneleve sattılar! Mahkemenin verdiği ceza ağır oldu

GENELEVE SATMIŞLAR

Çiftin genç kızı geneleve sattığı ortaya çıkarken kızın annesi, Khanjahan Ali karakolunda çift hakkında şikayette bulundu ve 20 Ocak 2010'da davanın soruşturma görevlisi ikili hakkında suç duyurusunda bulundu. 

İş vaadiyle yanlarına aldıkları genç kızı geneleve sattılar! Mahkemenin verdiği ceza ağır oldu

MAHKEME KARAR VERDİ 

Genç kızın hangi geneleve verildiği bilinmezken, 20 Ocak 2010'da açılan dava sonuçlandı. Khulna Kadın ve Çocukları Önleme Mahkemesi çiftin idam cezasına çarptırılmasına karar verdi. 

İş vaadiyle yanlarına aldıkları genç kızı geneleve sattılar! Mahkemenin verdiği ceza ağır oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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