İş vaadiyle yanlarına aldıkları genç kızı geneleve sattılar! Mahkemenin verdiği ceza ağır oldu

İddiaya göre Hindistan'ın Hulna semtinde meydana geldi. Burada yaşayan Bangladeşli Shahin Sheikh ve Asma Begum çifti, iş vaadiyle Ekim 2009 yılında ailesinin yanından aldıkları genç kıza dehşet dolu bir hayat yaşattı.

GENELEVE SATMIŞLAR

Çiftin genç kızı geneleve sattığı ortaya çıkarken kızın annesi, Khanjahan Ali karakolunda çift hakkında şikayette bulundu ve 20 Ocak 2010'da davanın soruşturma görevlisi ikili hakkında suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME KARAR VERDİ

Genç kızın hangi geneleve verildiği bilinmezken, 20 Ocak 2010'da açılan dava sonuçlandı. Khulna Kadın ve Çocukları Önleme Mahkemesi çiftin idam cezasına çarptırılmasına karar verdi.