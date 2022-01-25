İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Maaşları

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) maaşı 7500_TL, En yüksek ise 11000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2264.04

Meslek Adı :

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Fizyoterapistler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kişilerin yaşam rolleri ve bunlarla ilgili olarak kendine bakım ve üretici faaliyetler, oyun ve serbest zaman aktivitelerini kullanarak sağlık ve iyi olma halini, bağımsız yaşam ve toplumsal katılımlarını arttıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunmak,

b) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirmek, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapmak,

c) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu fonksiyonel seviyelerini değerlendirmek, günlük aktivitelerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamalar yapmak,

d) Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirmek,

e) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile yardımcı araç-gereçleri belirlemek ve kullanımını öğretmek,

f) Bireysel ve grup olarak amaca yönelik mesleki, sosyal, sanatsal, oyun ve eğitim aktivitelerini rehabilitasyon programları içinde planlamak ve uygulamak,

g) Duyusal işlem bozukluğu olan tüm bireylere duyu algı motor bütünleşme ile ilgili değerlendirmeleri yapmak ve müdahale programını uygulamak,

h) Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirmek ve toplumsal katılımı arttırıcı müdahale yaklaşımlarında bulunmak,

i) Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme yapmak ve rehabilitasyon programlarını uygulamak,

j) Engelli ve Dezavantajlı bireylerin çalışma kapasitesini değerlendirmak ve mesleki rehabilatasyon uygular, yardımcı teknoloji kullanımı için eğitim vermek,

k) Engelli, yaşlı, çocuk ve dezavantajlı tüm gruplar için aile ve bakım verenlere eğitim yapmak,

l) Erken müdahale programlarında duyu algı bilişsel gelişimi değerlendirmek ve koruyucu, destekleyici ve iyileştirici müdahale programlarını uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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