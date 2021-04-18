Beslenme ve Diyet Uzmanı "Yapılan araştırmalar orucun bağışıklığı güçlendirdiğini ortaya koydu"Üreticilerin yüzü güldü! Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, AB’de coğrafi işaretle tescillendiİş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndüKitlesel bağışıklığın önündeki engel için flaş tavsiye: Aşı olmayanlara para cezası verilsin!Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!Yabani hayvanlar objektiflere yansıdı! Yaban hayatı fotokapanla görüntülendiBaba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladıUzman isim açıkladı! İşte ramazan ayında reflüyü önlemenin yolları!Van Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay’dan şiddet mağduru kadınlara yardım yaptıYıllara meydan okuyan lezzetler, 600 yıllık tarifleri tercüme ettirip 48 çeşit şerbet üretti
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndü

İş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndü

Aydın'da bir iş yerinde yangın paniği yaşandı. Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir iş yeri tamamen yanarak küle döndü.

İş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndü

Yangın Hasan Efendi Mahallesi 1904 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde yer alan beş katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken, bir yandan da beşinci katta mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımı ile kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yeri tamamen küle dönerken, kundaklama şüphesi ile polis ekipleri çalışma başlattı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndü

İş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndü

İş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT