İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İş yerindeki araç yanarak hurdaya döndü

İş yerindeki araç yanarak hurdaya döndü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı.

İş yerindeki araç yanarak hurdaya döndü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı.

Olay, Sorgun Sanayi Sitesinde meydana geldi. Tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı. Alev topuna dönen otomobilin yanma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnaflar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sorgun Belediye İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.