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İş yerine kurşunlayan şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli'nde alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerine kurşunlayan şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli'nde alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde Ümit Ö. adlı vatandaş, aralarında 500 bin TL alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen U.K. adlı şahsın iş yerini kurşunladı. Olayın ardından kimliği tespit edilen şahıs, Kuruçeşme Mahallesi'nde bir kahvehanede otururken İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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