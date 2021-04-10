İş yerini kumarhaneye çevirdiler ama polisten kaçamadılar, 55 bin 950 TL ceza

Maltepe'de kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında korona virüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 11 kişiye toplam 55 bin 950 Türk Lirası para cezası kesildi.

KUMAR OYNAYANLARA CEZA YAĞDI

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri 9 Nisan'da Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu içeride bulanan 11 kişiye 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 40 bin 950 TL ve kumar oynayan şahıslara ise toplam 15 bin TL olmak üzere toplamda 55 bin 950 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca masa üzerinde poker kağıtları ve kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 700 TL ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Öte yandan iş yeri sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı