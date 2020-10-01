İş yerini soyacaktı! Sahibi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda bir otomobilin ses sitemini çalan hırsızlar, başka bir iş yerine girdikleri sırada iş yeri sahibine yakalandılar. Hırsızları gören iş yeri sahibi ise eline aldığı pompalı tüfekle bir hırsızı yaraladı. Olayın ardından mekana gelen 112 ekipleri yaralı hırsızı hastaneye götürürken polis ise diğer hırsızın ifadesini almak için emniyete götürdü.

Saat 03.00 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Maskı'nın yanındaki kafeteryada meydana gelen olaydasokak arasında park halinde bulunan bir otomobilden ses sistemi çalan B.S. ve E.H. isimli iki şahıs, daha sonra yine hırsızlık yapmak için bir iş yerine girmeye çalıştı. Bu sırada kafeteryanın altında bulunan evde oturan iş yeri sahibi A.K. şahısları gördü ve pompalı tüfekle bir el ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden B.S. kanlar içerisinde yere yığıldı.

AĞIR YARALI OLARAK BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.S. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.S. burada tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SES SİTEMİ KAFETERYANIN ÖNÜNDE BULUNDU

Soruşturma kapsamında, iş yerine girmeye çalışan hırsızlardan birini vuran A.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, iki hırsızın bir otomobilden çaldığı ses sistemi ise kafeteryanın önünde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.