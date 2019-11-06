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  3. İş yerini soydu! Yakalanınca soyunmaya başladı

İş yerini soydu! Yakalanınca soyunmaya başladı

Avcılar’da ‘Tırnakçılık’ olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yerinden para alarak uzaklaştığı öne sürülen kadın yakalanınca soyundu.

İki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek iddiaya göre ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile bir miktar parayı alarak uzaklaştı. İşyeri sahibi kasadaki parasının eksik olduğunu görünce polisi arayarak, kadının arkasından koşup yakaladı. Kadın suçlamayı duyunca paranın kendisinde olmadığını belirterek  bir anda soyunmaya başladı. Üzerinde para olmadığını öne süren kadın çevredekilerin ve kendisinden parasını isteyen kişinin şaşkın bakışlarına aldırmayarak soyunmayı sürdürdü. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda gelen polislerin sokak ortasında herkesin önünde soyunan kadından giyinmesini istediği, kadın bu tutumunu sürdürdüğü görüldü. İşyeri sahibi parasını bu kadının aldığını polise söylerken kadın bunu yalanlayarak tekrar soyunmaya başladı. İşyeri sahibi kadının soyunmaşı sürdürmesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 11:30

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