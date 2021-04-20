İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? | Survivor İsmail eleniyor mu? | Acun Ilıcalı İsmail Balaban ile ilgili ne açıkladı?Son dakika | İsveç Savunma Bakanı Hultovist'ten YPG/PKK'ya destek! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldıSon dakika | Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'ten istifasını istedi!Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izleSurvivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 20 Nisan SalıMasumlar Apartmanı 30. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 20 Nisan 2021 SalıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm Atv canlı izleDüzce Belediyesi'ne yağmur çamur engel olamadıSON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İş yerini tabanca imalathanesine çevirenlere polisten suçüstü

İş yerini tabanca imalathanesine çevirenlere polisten suçüstü

Gaziantep'te, bir iş yerine yapılan operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevrilmek üzere olan 8 kişi suçüstü yakalandı.

İş yerini tabanca imalathanesine çevirenlere polisten suçüstü

Gaziantep'te, alınan ihbar üzerine bir iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevrilmek üzere olan 8 kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Yavuzeli İlçesinde polis ekipleri tarafından değerlendiren ihbar sonucu bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kurusıkı tabancaları sökerek gerçeğe dönüştürmek üzere hazırlayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı. İşyerinde yapılan aramada 5 kurusıkı tabancanın yanı sıra bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT