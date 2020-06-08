İş yerinin suyu kesilince dehşet saçtı! Belediye binasını mermi yağmuruna tuttu
Adalar Belediyesine sabah saatlerinde gelen bir kişi iş yerinin suyunun kesilmesi nedeniyle pompalı tüfekle belediye binasına 7 el ateş açtı. Olayda binada maddi hasar oluşurken şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Adalar Belediyesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesi nedeniyle yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ne geldi. M.Ş. belediye binasına 7 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ş.'nin birçok kez suyun açılması için belediyeye gittiği öğrenildi.
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